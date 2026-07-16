Εμπρηστικές επιθέσεις: Μία ποινική δίωξη κάθε τέσσερις ημέρες τα τελευταία 3 χρόνια – «Μαύρη» πρωτιά για την Αθήνα

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τις επιθέσεις με εκρηκτικό ή εμπρηστικό μηχανισμό στην Ελλάδα, με φόντο τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και τις νέες συλλήψεις για τον εμπρησμό της Marfin. Υπολογίζεται πως τα τελευταία 3 χρόνια έχουν ασκηθεί συνολικά 281 σχετικές ποινικές διώξεις, δηλαδή μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες.

Οι Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρα μας από το 2024 έως το 2026 έχουν ασκήσει συνολικά 281 ποινικές διώξεις, γεγονός που αποτυπώνει το φαινόμενο που οι δράστες παρουσιάζουν τις επιθέσεις με εκρηκτικό ή εμπρηστικό μηχανισμό ως συμβολική επίθεση, παρά το γεγονός πως η ιστορία έχει αποδείξει ότι μπορεί να κοστίσει και ζωές.

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Το 2024 ασκήθηκαν 141 διώξεις για εμπρηστικές επιθέσεις, δηλαδή σχεδόν μία κάθε 2,5 ημέρες. Το 2025 ασκήθηκαν 99 ενώ μέχρι και τα μέσα του 2026, ασκήθηκαν 41, σύμφωνα με την «Καθημερινή».

Από τις 281 ποινικές διώξεις, οι 162 αφορούν εκρηκτικούς μηχανισμούς (πχ αυτοσχέδια βόμβα) ενώ οι 119 εμπρηστικούς μηχανισμούς (πχ γκαζάκια).

Σχετικά με την γεωγραφική κατανομή, η Αθήνα παίρνει τα πρωτεία καθώς 1 στις 2 ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν τα τελευταία 3 χρόνια, αφορούν την συγκεκριμένη περιοχή.

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Υπολογίζεται πως στην Αθήνα έχουν ασκηθεί 149 ποινικές διώξεις από το 2024 έως το 2026. Στη δεύτερη θέση έρχεται η Θεσσαλονίκη με 47 διώξεις.

Σχετικά με τις εισαγγελικές περιφέρειες της επαρχίας, η Αλεξανδρούπολη «μετρά» 27, η Μυτιλήνη 9 ενώ ο Πειραιάς 10.

Επιθέσεις με εκρηκτικούς ή εμπρηστικούς μηχανισμούς έχουν καταγραφεί και σε Χαλκίδα, Κέρκυρα, Ιωάννινα, Λάρισα, Χαλκιδική, Θήβα, Τρίπολη κα.

Συνολικά 223 από τις 281 διώξεις, συγκεντρώνεται σε μόλις 3 εισαγγελικές περιφέρειες, αυτές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία έρχονται να εντείνουν την ανησυχία αρχών και κατοίκων μιας και δεν είναι λίγες οι φορές που η φωτιά επεκτάθηκε σε τέτοιο σημείο όπου ολόκληρες πολυκατοικίες ή οχήματα έγιναν παρανάλωμα του πυρός.

Πέρα από τις υλικές ζημιές, ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τις συγκεκριμένες επιθέσεις είναι για την ανθρώπινη ζωή.

Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, η δολοφονία 3 εργαζομένων στην τράπεζα Marfin υπενθυμίζουν πως τέτοιου είδους επιθέσεις δεν έχουν κανέναν συμβολικό χαρακτήρα αλλά πρόθεση για να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.