Κρούσμα του Δυτικού Νείλου στη Γλυφάδα: Ξεκίνησαν από τα χαράματα οι ψεκασμοί στην περιοχή, δείτε βίντεο

Ψεκασμοί από ειδικό συνεργείο του τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούνται από τις 06:00 τα ξημερώματα σε τμήματα της Γλυφάδας, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή.

Οι ψεκασμοί γίνονται σε σημεία γύρω από την οδό Ζαμάνου στη Γλυφάδα και τις οδούς Ήρας, Ερμού και Αριάδνης και, όπως τονίζουν οι Αρχές, πρόκειται για δράσεις καθαρά προληπτικού χαρακτήρα, που πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Δήμο Γλυφάδας λόγω του κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου.

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Σε κάθε σημείο όπου ολοκληρώνεται ο ψεκασμός, το συνεργείο τοποθετεί προστατευτική κορδέλα και ενημερωτικό σημείο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ», καλώντας τους περαστικούς να μην αγγίζουν τις ψεκασμένες επιφάνειες, όπως φυλλωσιές και λοιπά στοιχεία εντός του οριοθετημένου. χώρου.

«Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας»

​Η άμεση κινητοποίηση των αρχών αποφασίστηκε μετά από την επίσημη ενημέρωση του ΕΟΔΥ για την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην ευρύτερη περιοχή.

Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν συντρέχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

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​Για την έγκαιρη ενημέρωση της γειτονιάς, ο δήμος είχε προχωρήσει από την προηγούμενη κιόλας ημέρα, σε θυροκολλήσεις σχετικών ανακοινώσεων στους δρόμους όπου είχε προγραμματιστεί να περάσει το συνεργείο.

Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν εγκαίρως ώστε να λάβουν τα απαραίτητα οικιακά μέτρα ασφαλείας, όπως το να μην αφήσουν απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια τους και να κρατήσουν τα κατοικίδια ζώα τους κλεισμένα μέσα στα διαμερίσματα κατά τη διάρκεια των ψεκασμών.

Πώς μεταδίδεται ο ιός

​Οι αρμόδιοι υπενθυμίζουν στο κοινό ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών και δεν μεταδίδεται σε καμία περίπτωση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς όλους τους συμπολίτες μας να παραμένουν προσεκτικοί και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής από τα τσιμπήματα κουνουπιών στους ιδιωτικούς τους χώρους.

Για περισσότερες πληροφορίες, ενημέρωση γύρω από το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς και για αναλυτικές οδηγίες προστασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας του ΕΟΔΥ (eody.gov.gr) ή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας (www.glyfada.gr).