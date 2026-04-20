Εμπρηστική επίθεση στου Ζωγράφου: Αυτό είναι το αυτοκίνητο του πραγματογνώμονα Δημήτρη Καρώνη που κάηκε

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/04/2026) στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με στόχο το αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα της τραγωδίας στα Τέμπη, Δημήτρη Καρώνη.

Το όχημα του Δημήτρη Καρώνη, ο οποίος ήταν πραγματογνώμονας της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ήταν σταθμευμένο δίπλα στη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου και κάηκε ολοσχερώς παρά την επέμβαση δέκα πυροσβεστών με τρία οχήματα.

​Λίγο μετά το περιστατικό, άγνωστο άτομο τηλεφώνησε στην εφημερίδα «Εφ.Συν.» ισχυριζόμενο ότι την ευθύνη για την ενέργεια αναλαμβάνει η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης – Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους».

Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.