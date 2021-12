Ενθαρρυντικές είναι οι μέχρι τώρα ενδείξεις για το εμβόλιο της Novavax, το οποίο είναι ενισχυμένο έναντι της πρωτεΐνης S του κορονοϊού, με βάση τα αποτελέσματα μελετών σε Βρετανία και Νότιο Αφρική.

Οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της μελέτης των Dunkle και συνεργατών για το εμβόλιο της Novavax που δημοσιεύτηκαν στις 15/12/21 στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine.

Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 που πραγματοποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2021 για να αξιολογήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου NVX-CoV2373 σε ενήλικες άνω των 18 ετών χωρίς προηγούμενη νόσηση από κορονοϊό.

Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 2 προς 1 να λάβουν δύο δόσεις είτε με το εμβόλιο της Novavax είτε με εικονικό φάρμακο με διαφορά 21 ημερών. Συνολικά 29.582 άτομα με διάμεση ηλικία 47 έτη έλαβαν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου (19.714 άτομα) ή εικονικού εμβολίου (9.868 άτομα).

90,4% η αποτελεσματικότητά στην πρόληψη, 100% στην σοβαρή νόσηση

Σε μια περίοδο παρακολούθησης 3 μηνών καταγράφηκαν συνολικά 77 περιπτώσεις COVID-19. Οι 14 αφορούσαν άτομα που είχαν λάβει το εμβόλιο και οι 63 αφορούσαν άτομα που είχαν λάβει το εικονικό εμβόλιο.

Επομένως, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι της COVID-19 ανήλθε στο 90.4% έναντι του εικονικού εμβολίου. Καταγράφηκαν 10 περιπτώσεις μέτριας βαρύτητας και 4 περιπτώσεις σοβαρής νόσου COVID-19 στην ομάδα των συμμετεχόντων που έλαβαν εικονικό εμβόλιο.

Επομένως, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι της μέτριας και σοβαρής COVID-19 ανήλθε στο 100%.

Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι μεταλλάξεων ανήλθε στο 92.6%, ενώ οι περισσότερες περιπτώσεις COVID-19 που οφείλονταν σε στελέχη ανησυχίας αφορούσαν το στέλεχος άλφα.

Τέλος, οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας ήταν συχνότερες μεταξύ των ατόμων που έλαβαν το NVX-CoV2373, ήταν συχνότερες μετά τη δεύτερη δόση και ήταν ως επί το πλείστον ήπιας προς μέτριας βαρύτητας και παροδικές.

Συμπερασματικά, της Novavax ήταν ασφαλές και αποτελεσματικό για την πρόληψη της COVID-19.