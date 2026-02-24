Ένοχος ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία – Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών

Ο Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος χωρίς ελαφρυντικά από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα υπεράσπισης του τραγουδιστή και του επέβαλε ποινή 3 ετών φυλάκιση με αναστολή.

Η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση, είχε καταγγείλει τον Κώστα Δόξα το 2021 για ενδοοικογενειακή βία, για προσβλητική συμπεριφορά, για ξυλοδαρμό και μάλιστα την περίοδο που κυοφορούσε το παιδί τους.

Όπως αναφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης (24.02.2026) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, παρόλο που ο τραγουδιστής αποπειράθηκε να διευθετήσει το ζήτημα εξωδικαστικά, ζητώντας από την πρώην σύζυγό του να αποσύρει τη μήνυση, η προσπάθειά του απέβη άκαρπη και το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης.

Από την τριετή ποινή, οι τέσσερις μήνες ορίστηκαν ως εκτιτέοι, ωστόσο ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση, γεγονός που έδωσε στην απόφαση αναστέλλουσα δύναμη.

Σημειώνεται ότι στη σημερινή δίκη αναμένεται να καταθέσουν οι συνήγοροι του Κώστα Δόξα, καθώς την προηγούμενη φορά ακούστηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης της Μαρίας Δεληθανάση. Κατά την είσοδό του στις δικαστικές αίθουσες ο Κώστας Δόξας ανέφερε στις τηλεοπτικές κάμερες: «Μακάρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα δούμε σήμερα, είμαι αισιόδοξος, μακάρι να ολοκληρωθεί σήμερα το δικαστήριο».