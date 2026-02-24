Ελλάδα

Ένοχος ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία – Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών

Από την τριετή ποινή, οι τέσσερις μήνες ορίστηκαν ως εκτιτέοι
Kώστας Δόξας
O Kώστας Δόξας / NDP PHOTO

Ο Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος χωρίς ελαφρυντικά από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα υπεράσπισης του τραγουδιστή και του επέβαλε ποινή 3 ετών φυλάκιση με αναστολή.

Η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση, είχε καταγγείλει τον Κώστα Δόξα το 2021 για ενδοοικογενειακή βία, για προσβλητική συμπεριφορά, για ξυλοδαρμό και μάλιστα την περίοδο που κυοφορούσε το παιδί τους. 

Όπως αναφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης (24.02.2026) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, παρόλο που ο τραγουδιστής αποπειράθηκε να διευθετήσει το ζήτημα εξωδικαστικά, ζητώντας από την πρώην σύζυγό του να αποσύρει τη μήνυση, η προσπάθειά του απέβη άκαρπη και το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης.

Από την τριετή ποινή, οι τέσσερις μήνες ορίστηκαν ως εκτιτέοι, ωστόσο ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση, γεγονός που έδωσε στην απόφαση αναστέλλουσα δύναμη.

Σημειώνεται ότι στη σημερινή δίκη αναμένεται να καταθέσουν οι συνήγοροι του Κώστα Δόξα, καθώς την προηγούμενη φορά ακούστηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης της Μαρίας Δεληθανάση. Κατά την είσοδό του στις δικαστικές αίθουσες ο Κώστας Δόξας ανέφερε στις τηλεοπτικές κάμερες: «Μακάρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα δούμε σήμερα, είμαι αισιόδοξος, μακάρι να ολοκληρωθεί σήμερα το δικαστήριο».

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αυτοκίνητο Smart «λαμπάδιασε» στην Λεωφόρο Ιωνίας στον Άλιμο και καταστράφηκε ολοσχερώς
Ως πιθανότερο αίτιο της πυρκαγιάς εξετάζεται η μηχανική βλάβη, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο, πριν ξεσπάσει η φωτιά, παρατήρησαν καπνούς να βγαίνουν από το Smart
Φωτιά στον Άλιμο
Στη φυλακή δύο από τους πέντε κατηγορούμενους για την υπόθεση διακίνησης 7 κιλών κοκαΐνης στη Ρόδο
Ελεύθερος αφέθηκε ο τρίτος εμπλεκόμενος, ο 42χρονος στρατιωτικός, ενώ ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγυοδοσίας, αφέθηκαν χτες ο 46χρονος επίσης Αλβανός και ο 34χρονος Έλληνας
Ρόδος
Δε νομίζω να είπε «σήμερα αποφασίζω να γίνω συμμέτοχος σε τέτοιο έγκλημα», λέει ο δικηγόρος του αρχιφύλακα των φυλακών Δομοκού
«Είναι στις φυλακές Δομοκού 18,5 χρόνια και 24 χρόνια σωφρονιστικός υπάλληλος, δεν ζήτησε ποτέ να κατέβει ο συγκεκριμένος κρατούμενος στο αρχιφυλακείο» λέει ο δικηγόρος του αρχιφύλακα
Φυλακές Δομοκού
