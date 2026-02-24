Κώστας Δόξας και Μαρία Δεληθανάση αντιμέτωποι στα δικαστήρια: «Είμαι αισιόδοξος» λέει ο τραγουδιστής

Κώστας Δόξας και Μαρία Δεληθανάση βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι στα δικαστήρια, με τις δύο πλευρές να εμμένουν στους πάγιους ισχυρισμούς τους. Ο τραγουδιστής κάνει λόγο για ασύστολα ψεύδη και μια οργανωμένη συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος του. Η πρώην σύζυγός του, υποστηρίζει ότι δέχεται απειλές και τονίζει πως δίνει μια μάχη για όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποιητικές συμπεριφορές.

Ο Κώστας Δόξας υποστηρίζει ότι δεν χτύπησε την Μαρία Δεληθανάση στο μάτι, όπως έδειχναν οι φωτογραφίες που είχε ανεβάσει η ίδια στα social media. Πληροφορίες αναφέρουν πως η πλευρά του τραγουδιστή έχει ήδη ζητήσει από την ίδια να υπάρξει εξωδικαστική συμφωνία, ώστε να πέσει η αυλαία σε μια υπόθεση, που παραμένει εδώ και χρόνια στο προσκήνιο.

Στη σημερινή δίκη (24-02-2026) αναμένεται να καταθέσουν οι συνήγοροι του Κώστα Δόξα, καθώς την προηγούμενη φορά ακούστηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης της Μαρίας Δεληθανάση.

Κατά την είσοδό του στις δικαστικές αίθουσες ο Κώστας Δόξας ανέφερε στις τηλεοπτικές κάμερες: «Μακάρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα δούμε σήμερα, είμαι αισιόδοξος, μακάρι να ολοκληρωθεί σήμερα το δικαστήριο».

Ο Σπύρος Δημητρίου, δικηγόρος του Κώστα Δόξα, ανέφερε: «Και σήμερα, ο κατηγορούμενος θα παρακαλέσει την καταγγέλλουσα πρώην σύζυγό του να λήξει εδώ η δικαστική τους διαμάχη προκειμένου να προστατευτεί το ανήλικο τέκνο τους.

Αυτά που ακούγονται σε μια δικαστική αίθουσα, κάποια στιγμή ένα ανήλικο παιδί μπορεί να έχει σε αυτή την πληροφορία πρόσβαση και θα πληγωθεί».

Τον Ιούλιο του 2024, δικαστική απόφαση υποχρέωσε την πρώην γυναίκα του Κώστα Δόξα να του καταβάλλει αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση 8.500€ αλλά και να κατεβάσει όλες τις αναρτήσεις από τα μέσα και τον λογαριασμό της.

Σύμφωνα με τον διάσημο τραγουδιστή, η σχέση του με την πρώην γυναίκα του «είχε έναν διαρκή πόλεμο και εγώ μπροστά στο παιδί μου δεν ήθελα να μπαίνω σε αυτά τα πράγματα γιατί όταν σε βλέπει το παιδί σου πρέπει να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος».