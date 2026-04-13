Εντυπωσιακό φαινόμενο στη Σπάρτη: Πυκνή ομίχλη «εξαφάνισε» τον Ταΰγετο

Ένα σπάνιο φαινόμενο εκτυλίχτηκε στη Σπάρτη το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα (13/4/2026), καθώς πυκνή ομίχλη σκέπασε πλήρως την οροσειρά Ταΰγετος, κάνοντας τον «αόρατο».

Σύμφωνα με το flynews.gr, η ορατότητα στην περιοχή της Σπάρτης είχε μειωθεί αισθητά, με αποτέλεσμα η οροσειρά Ταΰγετος να «εξαφανιστεί» από το οπτικό πεδίο. Το φαινόμενο δημιούργησε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, με την πόλη να μοιάζει σαν να βρίσκεται κάτω από ένα λευκό πέπλο.

Τέτοιου είδους φαινόμενα ομίχλης συνδέονται συνήθως με αυξημένη υγρασία και διαφορές θερμοκρασίας, που οδηγούν στη συμπύκνωση υδρατμών κοντά στο έδαφος.

Σε ορεινές περιοχές, όπως ο Ταΰγετος, η ομίχλη μπορεί να είναι ιδιαίτερα πυκνή και να περιορίζει σημαντικά την ορατότητα.

Το φαινόμενο διήρκεσε για αρκετή ώρα τις πρωινές ώρες, πριν αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί.