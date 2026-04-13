Επιστροφή εκδρομέων Πάσχα: Αυξημένη η κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου και στην Αθηνών – Λαμίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας (13.4.26) η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό οι εκδρομείς του Πάσχα επιστρέφουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Από νωρίς το πρωί η κίνηση στην εθνική Αθηνών – Κορίνθου είναι αυξημένη με ουρές να σχηματίζονται στα διόδια του Ισθμού και της Ελευσίνας. Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Ζευγολατιού μέχρις του Αγίους Θεοδώρους και στη συνέχεια από την Κινέττα μέχρι πριν τη Νέα Πέραμο.

Στην Πατρών – Κορίνθου δυσκολίες καταγράφονται στο ύψος του Κιάτου.

Όσοι επιστρέφουν από την Αθηνών – Λαμίας συναντούν δυσκολίες στο ύψος της Υλίκης και στη συνέχεια στο ύψος του Αυλώνα ενώ στα διόδια Αφιδνών παρατηρούνται μικρές ουρές.

Η μεγάλη, ωστόσο, κορύφωση αναμένεται κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ενώ ένα κύμα επιστροφής θα υπάρξει και την Τρίτη, καθώς πάνω από 660.000 οχήματα αναμένεται να επιστρέψουν στο Λεκανοπέδιο

Ουρές και στα διόδια Μαλγάρων

Με χαμηλές ταχύτητες γίνεται η διέλευση των οχημάτων και από τα διόδια της Θήβας.

Ομαλά εξελίσσεται και η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη.

Η ουρά στο ρεύμα της επιστροφής έφτανε από νωρίς το μεσημέρι το ένα χιλιόμετρο.

Μάλιστα, με εντολή της Αστυνομίας οι μπάρες παρέμειναν ανοιχτές για περίπου τέσσερα λεπτά για να μειωθούν οι ουρές.

Από τις 06:00 το πρωί μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι είχαν περάσει από τα διόδια των Μαλγάρων περίπου 6.000 οχήματα.