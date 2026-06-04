Σκιάθος: Λίγο πριν καταιγίδα ο ουρανός θυμίζει σκηνικό ταινίας, εντυπωσιακές εικόνες

Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό φαινόμενο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το απόγευμα της Πέμπτης (04.06.2026) στη Σκιάθο οι κάτοικοι και οι επισκέπτες. Ένα πυκνό καταιγιδοφόρο μέτωπο πλησίασε το νησί με μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν κινηματογραφικό σκηνικό.

Τα χαμηλά σύννεφα κάλυψαν μέσα σε λίγα λεπτά τις πλαγιές πάνω από τη Σκιάθο, ενώ οι έντονες στιγμιαίες ριπές ανέμου που συνόδευαν το φαινόμενο έγιναν αισθητές σε πολλές περιοχές στο νησί.

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Οι εικόνες που κατέγραψε ο φακός του SkiathosVoice αποτυπώνουν τη δύναμη και τη δυναμική της καταιγίδας, καθώς πλησίαζε τη Σκιάθο.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μάλιστα επικίνδυνη κατάσταση στον περιφερειακό δρόμο, στο ύψος του ξενοδοχείου «Στελίνα».

Κάδοι απορριμμάτων του Δήμου παρασύρθηκαν από τις ξαφνικές ριπές ανέμου και βρέθηκαν στη μέση του δρόμου.

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Αποτέλεσμα, διερχόμενοι οδηγοί να χρειαστεί να αντιδράσουν άμεσα για να αποφύγουν πιθανό ατύχημα.

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα του μετώπου και τους δυνατούς ανέμους που προηγήθηκαν, η καταιγίδα δεν συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα ισχυρή βροχόπτωση στην περιοχή έως τώρα, αφήνοντας όμως πίσω της μοναδικές εικόνες και υπενθυμίζοντας πόσο γρήγορα μπορούν να μεταβληθούν οι καιρικές συνθήκες στο νησί αυτή την εποχή.