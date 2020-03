View this post on Instagram

Ένα ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου στους στρατιώτες μας που «φυλάσσουν Θερμοπύλες» Απ ότι διαφαίνεται θα είναι μία «πράξη» διαρκείας από τον Έβρο μεχρι το Καστελόριζο … Είμαστε μαθημένοι να υπερασπιζόμαστε την Ελλάδα, κι αυτή τη φορά δεν θα είμαστε 300 θα είμαστε μια γροθιά . Σταθερά προσηλωμένοι στα ιδανικά μας και στον πολιτισμό μας. Δίκαιοι … Σαν έτοιμοι από καιρό… Θα υπερασπιζόμαστε τον τόπο μας χωρίς να γινόμαστε απάνθρωποι. #greece #mybeautifulcountry #beautifulpeoples