Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα: Καταπλάκωσε εκσκαφέας το πόδι 62χρονου

Έδωσαν κατάθεση ο εργοταξιάρχης, ο βοηθός του επιβλέποντα του έργου και ένας εργάτης - Από την Αστυνομία ενημερώθηκε το σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
Νωρίς το πρωί της Τρίτης (21.04.2026) συνέβη το σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Πέραμα. Ένας 62χρονος καταπλακώθηκε το πόσι του όταν κύλησε προς το μέρος ένας ερπυστριοφόρος εκσκαφέας.

Το εργατικό ατύχημα έγινε στις 07:15, στον υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Σκρά και Αγίας Βαρβάρας στο Πέραμα, κατά την εκτέλεση εργασιών οδοποιίας, ο ερπυστριοφόρος εκσκαφέας κύλησε προς το μέρος του 62χρονου με αποτέλεσμα να καταπλακώσει το δεξί του πόδι και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή και μετέφερε τον 62χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

Από την Αστυνομία ενημερώθηκε το σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ την ίδια ώρα έχει ενημερώθηκε και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, καθώς έχει παραγγελθεί η ιατροδικαστική εξέταση του τραυματία.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κατέθεσαν ο 44χρονος εργοταξιάρχης, ο 59χρονος βοηθός του επιβλέποντα του έργου και ένας 60χρονος εργάτης. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά παρήγγειλε τη συγκέντρωση προανακριτικού υλικού για το εργατικό ατύχημα.

