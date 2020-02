Αρχικά υπήρχε η υπόνοια και κάποιες αναρτήσεις στα social media. Όμως πλέον είναι γεγονός! Ο Ερντογάν που επίσημα διαψεύδει ότι έχει αλλάξει η στάση του στο προσφυγικό έχει ναυλώσει λεωφορεία και μεταφέρει δωρεάν πρόσφυγες και μετανάστες στα σύνορα με την Ελλάδα δημιουργώντας μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο.

Όπως θα δείτε στην ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, πρόσφυγας όταν ερωτάται τι θα κάνει και αν πλήρωσε για να τον μεταφέρουν στα σύνορα είπε: «Όχι, δεν πλήρωσα! Να είναι καλά ο Ερντογάν που έβαλε λεωφορεία για να μας μεταφέρει δωρεάν.

Νωρίτερα, και η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Αριάνα Φερεντίνου μετέδωσε ότι οι πρόσφυγες ενημερώνονταν με SMS για να μεταβούν σε σημεία συγκέντρωσης και να αναχωρήσουν για τα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι και ο αυτοεξόριστος και διωκόμενος από τον Ερντογάν δημοσιογράφος Αμπτουλάχ Μποζκούρτ ανέβασε τα ξημερώματα στο twitter στην οποία είχε και φωτογραφία από πούλμαν που όπως αναφέρει ναυλώθηκαν από την ΜΙΤ και μετέφεραν πρόσφυγες από κέντρα συγκέντρωσης προς τα σύνορα.

Refugee flow to #Greece is coordinated by Turkish Intelligence Agency MIT with first push deliberately coming out of refugee holding centers.



People were taken to buses in the middle of night, transported to the border areas.



This one from Aydin in the western part of #Turkey pic.twitter.com/BLaWiQ3xhm