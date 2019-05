Eurovision 2019: Ελλάδα και Κύπρος πέρασαν στον τελικό!

Η φετινή Eurovision 2019 έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Κατ’ αρχήν γίνεται στο Ισραήλ και αυτό σε κάποιους άρεσε και σε κάποιους όχι. Επίσης, Ελλάδα και Κύπρος συμμετέχουν με δυο δυνατά τραγούδια και δυο υπέροχες φωνές. Της Κατερίνας Ντούσκα και της Τάμτα. Ο πρώτος ημιτελικός είναι παρελθόν και αυτές είναι οι 10 χώρες που πέρασαν στον τελικό. Και φυσικά Ελλάδα και Κύπρος θα είναι εκεί! Η Κατερίνα Ντούσκα με το Better Love και η Τάμτα με το Replay.

Η στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων

Αυτές είναι οι 10 χώρες που πέρασαν στον τελικό της Eurovision 2019

ΕΛΛΑΔΑ

Η Κατερίνα Ντούσκα εκπροσώπησε την Ελλάδα με το τραγούδι «Better Love». Το τραγούδι έγραψε η ίδια μαζί με τον Έλληνα τραγουδοποιό Leon of Athens και τον τραγουδοποιό σκωτσέζικης καταγωγής David Sneddon.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

ΣΕΡΒΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

Η Τάμτα συμμετείχε για την Κύπρο με το τραγούδι «Replay» που έγραψε ο συνθέτης Άλεξ Παπακωνσταντίνου, γνωστός ως Alex P.

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΤΣΕΧΙΑ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ο πρώτος ημιτελικός της φετινής Eurovision ξεκίνησε κάπως έτσι…. Με την περσινή νικήτρια του διαγωνισμού, τη Netta.

Η Νέτα που βγήκε στη σκηνή μέσα από μία ηλεκτρονική γάτα θυμίζοντας ηρωίδα των ιαπωνικών κόμικς Manga. Παρουσιαστές και των τριών φάσεων του διαγωνισμού είναι ο Ερέζ Ταλ, η Μπαρ Ραφαέλι, ο Ασσί Αζάρ και η Λούσι Αγιούμπ.

Από τις εμφανίσεις που σχολιάστηκαν πολύ ήταν εκείνη της Σερβίας αλλά και της Πορτογαλίας.

Τα πλήθη ξεσήκωσε με την εμφάνισή της η γυναίκα που έγραψε ιστορία στην Eurovision, η Ντάνα Ιντερνάσιοναλ! Τραγούδησε το τραγούδι του Bruno Mars, Just The Way You Are. 50 ετών σήμερα, η Dana είχε κερδίσει τον διαγωνισμό της Eurovision το 1998 στο Μπέρμινγχαμ με το τραγούδι – θρύλο πλέον, Diva. Οι διοργανωτές με την εμφάνιση της Dana International ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα αγάπης.

Την Πέμπτη 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος ημιτελικός στον οποίο θα διαγωνιστούν οι:

Αρμενία, Ιρλανδία, Μολδαβία, Ελβετία, Λετονία, Ρουμανία, Δανία, Σουηδία, Αυστρία, Κροατία, Μάλτα, Λιθουανία, Ρωσία, Αλβανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Αζερμπαϊτζάν.

Τα τραγούδια των «Big Five» (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία) καθώς του Ισραήλ ως διοργανώτριας χώρας δεν διαγωνίζονται, αφού προκρίνονται απευθείας στον Τελικό της Eurovision.

Στον Τελικό της 18ης Μαΐου θα συμμετάσχουν συνολικά 26 χώρες, εκ των οποίων οι είκοσι από τους δύο ημιτελικούς -δέκα από κάθε βραδιά- οι «Big Five» και το Ισραήλ.