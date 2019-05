Eurovision: Dana International… αγνώριστη – «Μέσα» στον πρώτο ημιτελικό με Κατερίνα Ντούσκα, Τάμτα

Η ισραηλινή ντίβα παραμένει εντυπωσιακή αλλά δεν θύμιζε και πολύ τον εαυτό της πριν από 21 χρόνια. Με ένα κατακόκκινο φόρεμα, η Dana International εμφανίστηκε στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού της Eurovision στο Τελ Αβίβ και ξεσήκωσε τα πλήθη. Δυστυχώς, για κάποιους, δεν ερμήνευσε το τραγούδι που της χάρισε τη νίκη αλλά το Just the way you are.

Φυσικά, οι Eurovision fans την αποθέωσαν…

Δείτε την εμφάνισή της Dana International στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision



Θυμηθείτε την εμφάνιση που της είχε χαρίσει τη νίκη

Εντυπωσίασαν Κατερίνα Ντούσκα και Τάμτα

Η βραδιά του πρώτου ημιτελικού ξεκίνησε με την περσινή νικήτρια Νέτα που βγήκε στη σκηνή μέσα από μία ηλεκτρονική γάτα θυμίζοντας ηρωίδα των ιαπωνικών κόμικς Manga.

Παρουσιαστές και των τριών φάσεων του διαγωνισμού είναι ο Ερέζ Ταλ, η Μπαρ Ραφαέλι, ο Ασσί Αζάρ και η Λούσι Αγιούμπ

Από τους διαγωνιζόμενους, πρώτη στη σκηνή βγήκε η Τάμτα, που εκπροσωπεί με το τραγούδι Replay την Κύπρο. Παρά τα όσα ακούγονταν τις προηγούμενες μέρες, η Τάμτα ήταν άκρως εντυπωσιακή. Το τραγούδι της Κύπρου «υπογράφει» ο συνθέτης Άλεξ Παπακωνσταντίνου, γνωστός ως Alex P.

16η εμφανίστηκε στη σκηνή του εκθεσιακού κέντρου του Τελ Αβίβ η Κατερίνα Ντούσκα, που με το τραγούδι Better Love (το έχει γράψει η ίδια μαζί με τον Έλληνα τραγουδοποιό Leon of Athens και τον τραγουδοποιό σκωτσέζικης καταγωγής David Sneddon). Και η Ελληνίδα εκπρόσωπος ξεσήκωσε το κοινό και εισέπραξε γενναίο χειροκρότημα.

Η Ελλάδα, άλλωστε, ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε πως περνά στον ημιτελικό του Σαββάτου (18.05.2019) και λίγο μετά ακολούθησε και η Κύπρος.

Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκαν επίσης οι: Λευκορωσία, Σερβία, Εσθονία, Τσεχία, Αυστραλία, Ισλανδία, Σαν Μαρίνο, Σλοβενία.

Τα highlights του πρώτου ημιτελικού

Πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων παρουσιάστηκαν τα τραγούδια της Ισπανίας και της Γαλλίας, που ανήκουν στην ομάδα των «Big Five», δηλαδή τις ιδρύτριες χώρες του διαγωνισμού καθώς και του Ισραήλ που κέρδισε τον περσινό διαγωνισμό.

Την Πέμπτη (16.05.2019) θα γίνει ο δεύτερος ημιτελικός στον οποίο θα διαγωνιστούν οι: Αρμενία, Ιρλανδία, Μολδαβία, Ελβετία, Λετονία, Ρουμανία, Δανία, Σουηδία, Αυστρία, Κροατία, Μάλτα, Λιθουανία, Ρωσία, Αλβανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Αζερμπαϊτζάν.

Τα τραγούδια των «Big Five» (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία) καθώς του Ισραήλ ως διοργανώτριας χώρας δεν διαγωνίζονται στους ημιτελικούς, αφού προκρίνονται απευθείας στον τελικό της Eurovision.

Στον τελικό θα συμμετάσχουν συνολικά 26 χώρες, εκ των οποίων οι 20 από τους δύο ημιτελικούς -δέκα από κάθε βραδιά- οι «Big Five» και το Ισραήλ.

Πως ψηφίζουμε στη Eurovision

Οι Έλληνες έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη Eurovision όποιο τραγούδι θέλουν, εκτός από τη συμμετοχή της Ελλάδας. Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν, καλώντας στο 901 600 41 ΧΧ (προσθέτοντας τα δύο τελευταία νούμερα που αντιστοιχούν στη σειρά εμφάνισης των χωρών) ή στέλνοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στο 19559 με τον κωδικό της χώρας. Η χρέωση για κάθε τηλεφωνική κλήση από σταθερό είναι 0,65 ευρώ και από κινητό ή SMS 0,62 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Εφαρμόζεται επιπλέον τέλος κινητής 12%, 15%, 18% ή 20% βάσει μηνιαίου λογαριασμού.

Επίσης, οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν μέσα από την επίσημη εφαρμογή της διοργάνωσης (Eurovision Song Contest App).

Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης όλων των τραγουδιών, σε χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί στον «αέρα» από τους παρουσιαστές.