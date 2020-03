Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τις προκλήσεις των Τούρκων στον Έβρο, βλέπει το “φως” της δημοσιότητας.

Το βίντεο ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Τούρκος δημοσιογράφος, Αμπντουλάχ Μποζκούρτ και δείχνει άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων της τουρκικής αστυνομίας να περιπολούν στον ποταμό με το δάχτυλο στη σκανδάλη, μόλις λίγα μέτρα από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Posturing by Turkish special police force continues on Evros river on Turkish-Greek border following fresh threats today by #Turkey's President #Erdogan who promised to send more refugees to Europe. #Greece troops monitor Turks' actions from the other side of the river. pic.twitter.com/l4FOtUkcYD