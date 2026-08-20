Ευλογιά αιγοπροβάτων: Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα προληπτικά μέτρα στην Κρήτη

Στην Κρήτη παρατείνονται έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2026 τα προληπτικά μέτρα για την προστασία των αιγοπροβάτων από την ευλογιά, καθώς η Περιφέρεια διατηρεί σε ισχύ το αυστηρό πλαίσιο βιοασφάλειας υπό τον φόβο εισαγωγής της νόσου στο νησί.

Η Κρήτη παραμένει μέχρι σήμερα ελεύθερη από την ευλογιά, ωστόσο η αύξηση των κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού στα αιγοπρόβατα οδήγησαν στην απόφαση για παράταση των περιορισμών από τις 21 Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου 2026.

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Στο πλαίσιο των μέτρων, οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή εξακολουθούν να επιτρέπονται εντός του νησιού, ενώ οι μετακινήσεις για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας. Επιτρέπονται επίσης οι μετακινήσεις για αλλαγή χειμερινού βοσκότοπου, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, απαγορεύεται η ανάμειξη ζώων από διαφορετικές εκτροφές, ενώ κάθε μετακίνηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα υγειονομικά πιστοποιητικά και να πραγματοποιείται με πιστοποιημένα και απολυμασμένα οχήματα.

Τα ζώα που μεταφέρονται σε νέα εκτροφή θα πρέπει να παραμένουν σε καραντίνα για 21 ημέρες. Σε ισχύ παραμένει επίσης η απαγόρευση εισόδου αιγοπροβάτων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.

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Ευλογιά αιγοπροβάτων: Αυξημένη επαγρύπνηση στις εκτροφές

Η Περιφέρεια καλεί τους κτηνοτρόφους να εφαρμόζουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην απολύμανση, στον περιορισμό των επισκέψεων στις εκτροφές, στην απομόνωση ύποπτων ή νεοεισερχόμενων ζώων και στην καθημερινή παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου.

Αυξημένη επαγρύπνηση ζητείται παράλληλα από σφαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς, επιχειρήσεις ζωοτροφών και ιδιώτες κτηνιάτρους, καθώς η έγκαιρη αναγνώριση και αναφορά ύποπτων περιστατικών θεωρείται κρίσιμη για να παραμείνει η Κρήτη εκτός της ζώνης εξάπλωσης της νόσου.

Τα μέτρα θα επανεκτιμηθούν στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, με βάση την επιδημιολογική εικόνα που θα έχει διαμορφωθεί έως τότε.