Η «Ευλογιά των πιθήκων» είναι ο νέος φόβος που κυριεύει ολόκληρο τον πλανήτη, πάνω που πήγε να «ανασάνει» από την πανδημία του κορονοϊού. Το απόγευμα του Σαββάτου, καταγράφηκε και στην Ελλάδα, το πρώτο ύποπτο κρούσμα…

Ένας Βρετανός 29 ετών, στην Κεφαλονιά, παρουσίασε ύποπτα συμπτώματα, τα γνωστά εξανθήματα που εμφανίζουν όσοι έχουν την «Ευλογιά των πιθήκων» και αμέσως σήμανε συναγερμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα αεροσκάφος C-130 με πλήρωμα του ΕΚΑΒ ανέλαβε την μεταφορά στην Αθήνα, τόσο του ίδιου του Βρετανού με τα συμπτώματα όσο και της συνοδού του, η οποία δεν έχει συμπτώματα αλλά χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο ως επαφή ύποπτου κρούσματος.

Κατά τη μεταφορά, ο Βρετανός ήταν σε ειδική κάψουλα ενώ και στο νοσοκομείο «Αττικόν» θα παραμείνει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι θα παραμείνει εκεί τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, οπότε αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Αυτό το πρώτο ύποπτο κρούσμα της «Ευλογιάς των πιθήκων» στη χώρα μας, αναλαμβάνει ο Σωτήρης Τσιόδρας, μαζί με την αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ στην ίδια κλινική του «Αττικόν» Αναστασία Αντωνιάδου.

Ο καθηγητής Τσιόδρας, ο άνθρωπος που ανέλαβε από την αρχή και το ξέσπασμα του κορονοϊού, βγαίνει στην πρώτη γραμμή και για την «Ευλογιά των πιθήκων».

Όπως έγινε γνωστό το Σάββατο, στη Βρετανία τα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων έφτασαν τα 20, ενώ μολύνσεις έχουν εντοπιστεί σε πάνω από 10 χώρες, με τα περιστατικά να ξεπερνούν συνολικά, ανά τον κόσμο, τα 100.

Μετά το «καμπανάκι» από την κορυφαία υγειονομική υπηρεσία, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, για επικίνδυνη εξάπλωση της «Ευλογιάς των πιθήκων» τους θερινούς μήνες, η αγωνία της διεθνούς κοινότητας ύστερα από την κρίση του κορονοϊού, είναι έκδηλη για την νέα αυτή ιογενή λοίμωξη. Μάλιστα, όπως γράφει το BBC, πρόκειται για ένα ασυνήθιστο φαινόμενο, για ένα απρόσμενο ξέσπασμα. Το γεγονός, δε, ότι ο ιός αλλάζει συμπεριφορά δεν μπορεί παρά να απασχολήσει τους ειδικούς.

Monkeypox: Time to worry or one to ignore? https://t.co/T24bDjUGFK