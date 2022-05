Ξεπέρασαν τα 100 τα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων στην Ευρώπη. Πυρετός, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι, πρήξιμο στους λεμφαδένες, ρίγη και κόπωση, περιλαμβάνουν τα συμπτώματα.

Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι στη Βρετανία τα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων έφτασαν τα 20, ενώ μολύνσεις έχουν εντοπιστεί σε πάνω από 10 χώρες, με τα περιστατικά να ξεπερνούν συνολικά, ανά τον κόσμο, τα 100.

Μετά το «καμπανάκι» που έκρουσε η κορυφαία υγειονομική υπηρεσία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για επικίνδυνη εξάπλωση της ευλογιάς των πιθήκων τους θερινούς μήνες, η αγωνία της διεθνούς κοινότητας, ύστερα από την κρίση του κορονοϊού, είναι έκδηλη για την νέα αυτή ιογενή λοίμωξη.

Το ζήτημα που εγείρεται είναι πόσο πρέπει να ανησυχεί την επιστημονική κοινότητα η ευλογιά των πιθήκων. Όπως γράφει το BBC, πρόκειται για ένα ασυνήθιστο φαινόμενο, για ένα απρόσμενο ξέσπασμα. Το γεγονός, δε, ότι ο ιός αλλάζει συμπεριφορά δεν μπορεί παρά να απασχολήσει τους ειδικούς.

