Ευρυτανία: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε δάσος έξω από το χωριό Νόστιμο

Επρόκειτο για αμυντική χειροβομβίδα τύπου mills Νo 36 WWII, χαρακτηριστικό όπλο του Βρετανικού στρατού που χρησιμοποιήθηκε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Ανησυχία επικράτησε στην Ευρυτανία όταν οξειδωμένη χειροβομβίδα βρέθηκε την Παρασκευή (24/4/2026) στο δάσος έξω από το χωριό Νόστιμο, κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτομίας.

Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα το χώρο του δάσους στην Ευρυτανία και Κλιμάκιο του στρατού προχώρησε στη συνέχεια σε αναγνώριση της χειροβομβίδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το LamiaReport, επρόκειτο για αμυντική χειροβομβίδα τύπου mills Νo 36 WWII, χαρακτηριστικό όπλο του Βρετανικού στρατού που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το επόμενο πρωί, ομάδα EOD της 695 ΑΒΠ, που εδρεύει στο Αυλάκι Στυλίδας, προχώρησε με ασφαλή τρόπο σε εξουδετέρωσή της και καταστροφή.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
111
61
55
54
