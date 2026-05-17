Εύβοια: Εντοπίστηκαν οι 3 περιπατητές που είχαν χαθεί κοντά στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας

Συναγερμός σήμανε για περιπατητές που έχασαν τον προσανατολισμό τους στην Εύβοια το βράδυ της Κυριακής (17.05.2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για τον αποπροσανατολισμό τριών περιπατητών, 2 ανδρών και μίας γυναίκας στην περιοχή που βρίσκεται το καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και την διάσωση των περιπατητών.

Τελικά οι τρείς περιπατητές κατάφεραν να επαναπροσανατολιστούν και είναι σε εξαιρετική κατάσταση.