Στη φυλακή δεκάδες οδηγοί για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος ή σοβαρής παράβασης – Αυστηροποιήθηκαν οι ποινές

Από τα περίπου 70 άτομα, τα 50 έχουν καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκισης και ένας σε 8ετή κάθειρξη
Την αυστηροποίηση των προστίμων σε παραβατικούς οδηγούς που δεν ακολουθούν τους κανόνες του ΚΟΚ, επιβεβαιώνουν οι δεκάδες περιπτώσεις που κατέληξαν στη φυλακή λόγω πρόκλησης τροχαίων.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, μίλησε στο MEGA για το πόσοι οδηγοί που έχουν προκαλέσει τροχαίο ατύχημα ή έχουν κάνει κάποια σοβαρή παράβαση έχουν οδηγηθεί στην φυλακή μετά την αυστηροποίηση των ποινών.

Η κατάσταση στους δρόμους παραμένει χαοτική παρά το γεγονός ότι έχουν αυστηροποιηθεί τα μέτρα για τους παραβάτες οδηγούς.

Ενδεικτικό είναι το ποσοστό αύξησης των οδηγών που μετά από τροχαίο ατύχημα ή ακόμα και από παράβαση καταλήγουν στη φυλακή.

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, 76 άτομα βρέθηκαν στη φυλακή το 2025 και 66 από τις αρχές του 2026, για πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων ή ακόμη και μόνο για παραβάσεις.

 

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο αριθμός αυτός ήταν 10 το 2022, ο οποίος μέσα σε 3 έτη οκταπλασιάστηκε. Από τα 70 άτομα, περίπου οι 50 έχουν καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκισης και ένας σε 8ετή κάθειρξη.

