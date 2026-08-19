Ελλάδα

Εύβοια: Νεκρός 43χρονος σε τροχαίο με 2 αυτοκίνητα

Ο 43χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Καρύστου όπου μεταφέρθηκε
Τροχαίο στην Κάρυστο
Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ στην Κάρυστο / evima.gr
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Τη ζωή του έχασε ένας 43χρονος σε τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ, κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, τη νύχτα της Τρίτης (18.8.26).

Σύμφωνα με το evima.gr, το τροχαίο σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην περιοχή του Μαρμαρίου στον δήμο Καρύστου στην Έβοια.

Από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, η οποία ήταν σφοδρή, τραυματίστηκε θανάσιμα ο ένας οδηγός. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Καρύστου όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

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