Εύβοια: Στο νοσοκομείο κοριτσάκι 1,5 έτους που ήπιε πετρέλαιο – Συνελήφθη ο πατέρας του

Παραλίγο τραγωδία στην Εύβοια κατά τη διάρκεια διακοπών μιας οικογένειας για το Πάσχα. Το 1.5 έτους παιδάκι, ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και κατάπιε μεγάλη ποσότητα πετρελαίου με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το ατύχημα έγινε κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας και έτσι οι γονείς του το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Οι γιατροί αντέδρασαν άμεσα ακολουθώντας όλα τα πρωτόκολλα, βγάζοντας την ποσότητα πετρελαίου που είχε καταναλώσει το βρέφος.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας όπου οι γιατροί θα αποφασίσουν αν θα παραμείνει εκεί ή μεταφερθεί σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας.

Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

Η αστυνομία έχει πάρει ήδη κατάθεση από τον πατέρα του παιδιού καθώς κατηγορείται για παραμέληση ανηλίκου.

Πληροφορίες από eviaonline.gr

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ισίν Καρατζά: Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια λέει ότι της απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα γιατί τραγούδησε εμβατήριο για την καταστροφή της Σμύρνης – «Θα το ξανάκανα»
«Επειδή το 2024 στην Κομοτηνή είπα "Τι ευτυχία να λες ότι είσαι Τούρκος" και τραγούδησα το “Στα βουνά της Σμύρνης ανθίζουν λουλούδια", απελαύνομαι αυτή τη στιγμή» υποστήριξε σε βίντεο η τραγουδίστρια
Η Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια Ισίν Καρατζά
