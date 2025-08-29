Ελλάδα

Εύβοια: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό – ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή και έπιασαν φωτιά

Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας και οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου
Τροχαίο με νεκρό στο Αλιβέρι
Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (29.08.2025) στην Εύβοια με έναν οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στο Αλιβέρι Εύβοιας όταν κάτω από υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν ένα τζιπ με μια μηχανή σύμφωνα με το evima.gr.

Από τη σφοδρή σύγκρουση η μηχανή με τους δύο επιβαίνοντες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το δρόμο μέσα σε χωράφι. Από το τροχαίο έχασε τη ζωή του ο οδηγός, ενώ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η συνεπιβάτης.

Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας και οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου.

Από την σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά.

Ελλάδα
