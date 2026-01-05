Συμβαίνει τώρα:
Εύβοια: Τροχαίο με σύγκρουση δύο αυτοκινήτων και εγκλωβισμό γυναίκας – Βίντεο και φωτογραφίες

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την ηλικιωμένη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χαλκίδας
Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο Αλιβέρι

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Αλιβέρι ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα. Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας απεγκλώβισαν μία γυναίκα που παγιδεύτηκες μετά  τη σφοδρή σύγκρουση.

Σύμφωνα με το evia online το τροχαίο έγινε όταν συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα στην περιοχή του Καράβου στο Αλιβέρι με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένη μία γυναίκα.

Στο σημείο βρέθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης συνοδηγού.

Κατόπιν, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Το παρών στο συμβάν έδωσαν και στελέχη του ΕΣΔΔΕ (Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας και Διάσωσης Εύβοιας).

Δυνάμεις της αστυνομίας απέκλεισαν, προσωρινά, τον δρόμο στο σημείο.

