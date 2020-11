Ευχές στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για ταχεία ανάρρωση – Ποιοι του τηλεφώνησαν

Στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) του Ευαγγελισμού νοσηλεύεται, από το πρωί της Πέμπτης (19.11.2020), ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, αφού νοσεί από κορονοϊό. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας έστειλαν πολιτικοί και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε σήμερα τηλεφωνικά με τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

Τις ευχές της κυβέρνησης για ταχεία ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο πρωθυπουργός συναντήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου με τον αρχιεπίσκοπο και τα τεστ και των δύο ήταν αρνητικά. «Εκφράζουμε τις πιο θερμές μας ευχές για την ταχεία ανάρρωση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ Ιερώνυμου», δήλωσε και ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης. Τις ευχές τους επίσης εξέφρασαν, με αναρτήσεις τους στα social media, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Τις θερμότερες ευχές του για ταχεία ανάρρωση εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ενώ τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο είχε το πρωί της Πέμπτης (19/11) ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας. «Του ευχόμαστε γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά του, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα», αναφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση στο ευχετήριο μήνυμα προς τον κκ. Ιερώνυμο.

Περαστικά στα ελληνικά ευχήθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ. «Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών και όλων των Αμερικανών στην Ελλάδα, θα ήθελα να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας! Περαστικά!» έγραψε στο Twitter ο Τζέφρι Πάιατ.

On behalf of the United States and all Americans in Greece, I would like to wish a very speedy recovery to Archbishop Ieronymos of Athens and All Greece. Our thoughts are with you! Περαστικά!