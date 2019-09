Florence and the Machine: «Θεά του κάτω κόσμου» και άγγελος μαζί, συγκλόνισε την Αθήνα!

«Αυτό το τελευταίο τραγούδι, αγαπημένη μου Θεά, Περσεφόνη, το αφιερώνω σε σένα. Έχω ένα τελευταίο αίτημα για απόψε. Μπορούμε να το τραγουδήσουμε αυτό μαζί; Ώστε η Περσεφόνη και ο κάτω κόσμος να μας ακούσουν«. Με αυτά τα λόγια, η 33χρονη Florence Welch, η «ψυχή» των Florence and the Machine, προλόγισε το τελευταίο της τραγούδι, το βράδυ του Σαββάτου, 21.09.2019, στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου.

Δευτερόλεπτα πριν, είχε εκφράσει τον θαυμασμό της για τη χώρα μας και την αγάπη της, από παιδί ακόμη, για την ελληνική μυθολογία. Και η Περσεφόνη, η «θεά του κάτω κόσμου«, η αγαπημένη της όπως εκμυστηρεύτηκε, σαν να… βρισκόταν στο ασφυκτικά γεμάτο κλειστό του Γαλατσίου.

Ο Άδης απήγαγε την Περσεφόνη και σύμφωνα με την μυθολογία, την πήρε στον κάτω κόσμο για την ομορφιά της. Η Θεά Δήμητρα τη ζήτησε πίσω, με τον Άδη να συμφωνεί να ανεβαίνει η Περσεφόνη για έξι μήνες στον πάνω κόσμο και να κατεβαίνει τους επόμενους έξι στον κάτω.

Πρόκειται για μια από τις πιο «δυνατές» αλληγορίες: Η απαγωγή της, συμβολίζει τον κύκλο της ευφορίας της φύσης. Είναι η κάθοδος της Κόρης στον Κάτω κόσμο κάθε φθινόπωρο, που ταυτίζεται με την απουσία των καρπών, οι οποίοι αναφύονται την άνοιξη με την άνοδό της.

Κι αυτό ακριβώς έζησαν οι χιλιάδες τυχεροί -πολύ τυχεροί- που έζησαν από κοντά την εμπειρία του live των Florence and the Machine: Μια ατελείωτη, ακραία αλλά ταυτόχρονα αρμονική εναλλαγή συναισθημάτων και διάθεσης.

Υπήρξαν στιγμές που η Florence τραγουδούσε χωρίς μουσική να πλαισιώνει την φωνή της, στιγμές «εσωστρέφειας», με το γνωστό, εκκεντρικό και μελαγχολικό μουσικό της «στίγμα».

Και υπήρξαν στιγμές που «όργωνε» την σκηνή, τρέχοντας σαν μικρό παιδί, ξυπόλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής της, με το αέρινο φόρεμά της, με μια ανεπανάληπτη ενέργεια και την φωνή της να μην «σπάει» ούτε μία στιγμή, παρά την… τρεχάλα.

Εκ διαμέτρου αντίθετες στιγμές κι όμως καθόλου ασύνδετες.

Το τελευταίο τραγούδι, αυτό με το οποίο αποχαιρέτησε το «αχόρταγο» ελληνικό κοινό, που έσπασε τα ρεκόρ και την «ανάγκασε» να κάνει τελικά τρεις συναυλίες στην Αθήνα, αφού τα sold out καταγράφονταν σε χρόνο ρεκόρ, ήταν το Shake it out.

Σε μια μαγική εκτέλεση, με το φανταστικό -είναι η αλήθεια- κοινό να την «συμπληρώνει» ιδανικά, η Florence Welch έκλεισε μια πραγματικά καταπληκτική εμφάνιση.

Δείτε τις στιγμές

Όταν η Florence ζήτησε να… εξαφανιστούν τα κινητά κι όταν ζήτησε να «ανάψουν» όλα!

Λίγο νωρίτερα, είχε ένα… ιδιαίτερο αίτημα για το κοινό. Στα μισά του «εκρηκτικού» της hit, Dog days are over, την συνόδευαν μόνο τα ντραμς και εκείνη απευθύνθηκε στο κοινό, φωνάζοντας «Αθήνα»!

Με τον μοναδικό της τρόπο, ζήτησε από το κοινό να γυρίσει στον διπλανό του και να τον αγκαλιάσει, να τον κοιτάξει και να του πει πως τον αγαπά!

Στην συνέχεια ζήτησε κάτι, όπως παραδέχθηκε, «τρελό«! Κάτι που θα έκανε το κοινό να νιώσει «ευάλωτο»! Ζήτησε να κλείσουν όλα τα κινητά που την κατέγραφαν εκείνη την στιγμή!

Ζήτησε από όλους να ζήσουν την στιγμή, αυτό που εκείνη ακριβώς την στιγμή συνέβαινε! Εκτός από τον… ευγενικό τρόπο, έδωσε και μια… εναλλακτική. Τον αγγλικό, όπως είπε, τρόπο, ουρλιάζοντας «κλείσε το γ@@μ@νο κινητό»!

Δευτερόλεπτα μετά ήρθε η «έκρηξη» με το τραγούδι να συνεχίζεται και την ίδια να παραληρεί στην σκηνή!

Δείτε το βίντεο

Πάντως, προς το τέλος της βραδιάς κάποια στιγμή ζήτησε να ανάψουν τα φλας από όλα τα κινητά και το κλειστό του Γαλατσίου… φωτίστηκε!

Η Florence και το κοινό σε ένα ανεπανάληπτο «ντουέτο»!

Ίσως η πιο «δυνατή» στιγμή της βραδιάς, πάντως, ήταν όταν είπε το επίσης «τεράστιο» hit της, «What kind of man».

Οι σκηνές ήταν ανεπανάληπτες. Η Florence κατέβηκε από την σκηνή και ανέβηκε στο κάγκελο όπου βρίσκονταν οι πρώτοι θεατές. Παραλήρημα!

Παντελώς ακομπλεξάριστη, η Florence κρατούσε το χέρι ενός θεατή για να στηρίζεται κι ερμήνευε το τραγούδι με απίστευτη ένταση και πάθος!

Οι… υπερτυχεροί της πρώτης σειράς, βρίσκονταν σε έναν άλλο κόσμο. Υπήρξαν στιγμές που με απόλυτο σεβασμό, της χάιδευαν τα μαλλιά, την κοιτούσαν στα μάτια, την ακουμπούσαν στον ώμο.

Εκείνη, λες και επρόκειτο για φίλους χρόνων, τους κοιτούσε κατάματα, με τις στιγμές να είναι δύσκολο να περιγραφούν με λόγια…

Δείτε το βίντεο

Με «δυνατά» μηνύματα για το φεμινιστικό κίνημα και μια απερίγραπτη ενέργεια, η Florence Welch εξομολογήθηκε πως δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερο τρόπο για να κλείσει το tour της, παρά αυτές τις ζωντανές εμφανίσεις στην Αθήνα.

Και όσοι βρέθηκαν στο live του κλειστού στο Γαλάτσι, αποχωρούσαν σχετικά βουβοί, με το βλέμμα τους να μαρτυρά πως βρίσκονταν σε μια κατάσταση… σοκ για αυτό που μόλις είχαν ζήσει.