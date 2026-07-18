Ελλάδα

Φλώρινα: Χειροπέδες σε 68χρονο για μεταφορά 55 κιλών κάνναβης – Κατασχέθηκαν όχημα και κινητά

Σε βάρος του 68χρονου σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών
Ναρκωτικά
Ναρκωτικά στη Φλώρινα / Ελληνική Αστυνομία
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης στη Φλώρινα.

Από την αστυνομική επιχείρηση για τα ναρκωτικά στη Φλώρινα, συνελήφθη ένας 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να μετέφερε περισσότερα από 55 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 68χρονος, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ταξιδιωτικούς σάκους και ένα τσουβάλι, τα οποία περιείχαν συνολικά 50 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης.

Η συνολική μεικτή ποσότητα έφτανε τα 55 κιλά και 422 γραμμάρια.

Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση της ποσότητας των ναρκωτικών, του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους, καθώς και τριών κινητών τηλεφώνων που βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα.

Σε βάρος του 68χρονου σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

narkwtika flwrina

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας, ενώ την προανάκριση συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
131
91
77
62
55
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo