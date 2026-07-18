Συλλήψεις σε Γλυφάδα και Βούλα για ναρκωτικά: Προσπάθησε να κρύψει τις ουσίες ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά σε Γλυφάδα και Βούλα, προχώρησαν οι αρχές την Πέμπτη (16.07.2026). Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα, μέσα σε αυτούς και ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αρχές κατάφεραν να συλλάβουν 6 άτομα ηλικίας 26, 31, 32, 34, 36 και 58 χρόνων. Κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, υπεξαίρεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Φέρονται μάλιστα να διακινούσαν ναρκωτικά, αντιντόπινγκ και όπλα σε περιοχές των νοτίων προαστίων και συγκεκριμένα σε Γλυφάδα και Βούλα.

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Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 34χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, συντονίζοντας τη δράση των υπόλοιπων μελών. Μαζί με μία 32χρονη αναλάμβανε την προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ακόμη ότι επιχείρηση που διατηρούσε χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Ο 36χρονος είχε αναλάβει και τη μεταφορά των ναρκωτικών και λειτουργούσε ως «τσιλιαδόρος» κατά τις συναλλαγές.

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Το σπίτι του όπου διέμεναν δύο ακόμη κατηγορούμενοι, χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζα» των ναρκωτικών ουσιών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 90,38 γραμμάρια κοκαΐνης, 729,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 16.605 ευρώ, πιστόλι με γεμιστήρα και επτά φυσίγγια, αεροβόλο πιστόλι, πλήθος αναβολικών δισκίων, τρία μαχαίρια, δύο ρόπαλα, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 18 κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές, τρία tablet και τέσσερα οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις των μελών της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την επέμβαση των αστυνομικών ο 34χρονος προσπάθησε να πετάξει τα ναρκωτικά από το παράθυρο του σπιτιού του προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο.

Οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.