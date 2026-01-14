Ελλάδα

Φοινικούντα: «Με παγίδευσαν, φοβάμαι να απαντήσω» είπε ο 22χρονος που κατηγορείται πλέον για τη διπλή δολοφονία

Είπε ότι νιώθει τύψεις για όσα είπε την πρώτη φορά στην ανακρίτρια και ότι ο φίλος του δεν είχε καμία σχέση με τα όσα του καταλόγισε
Ο 22χρονος φερόμενος συνεργός που πλέον κατηγορείται για φυσική αυτουργία του στυγερού εγκλήματος στη Φοινικούντα
Ο 22χρονος φερόμενος συνεργός που πλέον κατηγορείται για φυσική αυτουργία στο στυγερό έγκλημα της Φοινικούντας

Σε ένα μαραθώνιο εξελίσσεται η διαδικασία των συμπληρωματικών απολογιών των δύο 22χρονων που έχουν προφυλακιστεί για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Μετά την αλλαγή του κατηγορητηρίου για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς η δικαστικός λειτουργός έφτασε στο συμπέρασμα ότι ο εκτελεστής ήταν ο 22χρονος που αρχικά είχε παραδοθεί ως συνεργός, σήμερα (14/01/2025) τόσο ο ίδιος όσο και ο συνομήλικος του οδηγήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο της Καλαμάτας προκειμένου να δώσουν επιπλέον εξηγήσεις και να απαντήσουν σε νέα ερωτήματα της ανακρίτριας.

Πρώτος στο γραφείο της δικαστικού λειτουργού μπήκε ο μέχρι πρότινος συνεργός και νυν εκτελεστής σύμφωνα με το καινούργιο κατηγορητήριο. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην ανακρίτριας γύρω στις 12:30 σήμερα το μεσημέρι.

Ο νεαρός υποβλήθηκε σε μια σειρά ερωτημάτων για την διπλή δολοφονία της 5ης Οκτωβρίου του 2025, όπου με έξι σφαίρες ο εκτελεστής αφαίρεσε τη ζωή του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη του.

Ο 22χρονος κατά τη διάρκεια των 7,5 ωρών που βρέθηκε απέναντι από τη δικαστικό λειτουργό, φέρεται να ανασκεύασε σε πολλά σημεία την πρώτη του απολογία. Αφού ισχυρίστηκε ότι παγιδεύτηκε στη συνέχεια είπε ότι νιώθει τύψεις για όσα είπε την πρώτη φορά στην ανακρίτρια και ότι ο φίλος του δεν είχε καμία σχέση με τα όσα του καταλόγισε.

Στην συνέχεια αρνήθηκε να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα της ανακρίτριας λέγοντας ότι φοβάται, ενώ ανέφερε ότι δεν είχε όπλο και δεν μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν.

Ο δικηγόρος του 22χρονου, Νίκος Αλερτάς δήλωσε σχετικά:

Γύρω στις εννέα το βράδυ την πόρτα της ανακρίτριας πέρασε και ο δεύτερος 22χρονος ο οποίος στην αρχή φέρονταν ως ο άνθρωπος που σήκωσε το όπλο και αφαίρεσε τη ζωή του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 61χρονου επιστάτη.

