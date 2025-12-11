Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για την διπλή δολοφονία – Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη μετέφερε τον 22χρονο από το κάμπινγκ στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Νέα τροπή παίρνει το θρίλερ με την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου έπεσε νεκρός ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ον 62χρονος επιστάτης του, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το στυγερό έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο πριν από δύο μήνες. Μετά την χτεσινή (10.12.2025) σύλληψη του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία φίλου του, οι αρχές βρίσκονται όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση του παζλ, για την διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τον 31χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του δολοφονήθηκε, συνελήφθη για ηθική αυτουργία και ο 33χρονος κολλητός του φίλος, ο οποίος ήταν εργοδότης δύο 22χρονων οι οποίοι έχουν επίσης συλληφθεί και κριθεί προφυλακιστέοι ως «εκτελεστής» και ως «συνεργός» του εγκλήματος.

Νέο σημαντικό στοιχείο που απαντά στα ερωτήματα σχετικά με τις κινήσεις των 22χρονων μετά την στυγερή εκτέλεση, φέρεται να απαντώνται. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλου, η ανακρίτρια υποστηρίζει ότι μετά την δολοφονία ιδιοκτήτη και επιστάτη, ο ένας εκ των δύο 22χρονων διέφυγε από τον χώρο του κάμπινγκ με τη βοήθεια του 31χρονου ανιψιού, ο οποίος φέρεται να τον μετέφερε εκεί με το αυτοκίνητό του.

Το βράδυ μετά το διπλό φονικό, μυστήριο παρέμενε το πώς οι 22χρονοι μεταφέρθηκαν από το κάμπινγκ στη Μεσσηνία στην Αθήνα. Σύμφωνα με πλάνα από κάμερες ασφαλείας που εξασφάλισαν οι αρχές μετά από ενδελεχή έρευνα, προέκυπτε ότι ο φερόμενος συνεργός γύρισε στην πρωτεύουσα από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Στις καταθέσεις του ωστόσο, ο ίδιος, φέρεται να απέκρυπτε τον πραγματικό τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στα ΚΤΕΛ, αφού είχε υποστηρίξει ενώπιων των αστυνομικών ότι περπάτησε και κολύμπησε πολλά χιλιόμετρα μέχρι να βρεθεί στην πόλη της Καλαμάτας, κάτι που οι αρχές δεν πίστεψαν από την πρώτη στιγμή.

Το χρονικό

Την 5η Οκτωβρίου 2025, οι δύο 22χρονοι ταξίδεψαν από την Αθήνα στην Φοινικούντα με μοτοσικλέτα. Οι νεαροί, όντες εφοδιασμένοι με δεύτερη αλλαξιά ρούχα, πακιστανικά κινητά τηλέφωνα, χρήματα και όπλα, έσπευσαν στο κάμπινγκ για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου που φέρεται να έστησαν ο ανιψιός και ο κολλητός του φίλος.

Μετά την δολοφονία, ο 22χρονος «εκτελεστής» έφυγε από τον χώρο του κάμπινγκ με το σκούτερ με το οποίο είχε ταξιδέψει από την Αθήνα, το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ από τις αρχές. Ωστόσο, ο 22χρονος «συνεργός» κατευθύνθηκε προς άλλο σημείο μετά την διπλή εκτέλεση, αρχικά με τα πόδια. Πλάνα από κάμερες σε ΚΤΕΛ Καλαμάτας και Κηφισού τον είχαν «τσακώσει», να περπατά ήρεμος με καθαρά ρούχα και γεμάτο πορτοφόλι με λεφτά, λίγες ώρες μετά το έγκλημα.

Αυτό ερχόταν σε αντίφαση με τα όσα υποστήριξε ο 22χρονος «συνεργός», ο οποίος έλεγε ότι έτρεξε μακριά από το κάμπινγκ και στη συνέχεια κολύμπησε για 7 ώρες μέχρι την Καλαμάτα, πράγμα που δεν επαληθεύτηκε από τα βίντεο που τον απαθανάτισαν όταν αυτός έφτασε στην πόλη. Μάλιστα, σύμφωνα με νέο στοιχείο που έγινε γνωστό χτες, ο «συνεργός» φέρεται να είναι τελικά εκείνος που πυροβόλησε τον 68χρονο και τον επιστάτη, τραυματίζοντάς του θανάσιμα.

Χαρακτηριστικό στοιχείο που «έκαψε» ανιψιό και εργοδότη ήταν το γεγονός ότι βρίσκονταν σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία όσο οι νεαροί κινούνταν προς το κάμπινγκ για να σκοτώσουν τους δύο άτυχους άνδρες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα πάντα με την ανακρίτρια, ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατηγορείται και ως ηθικός αυτουργός για την απόπειρα δολοφονίας κατά του θείου του που είχε σημειωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, στην οποία και πάλι φυσικοί αυτουργοί ήταν οι 22χρονοι. Μάλιστα, ο φερόμενος εκτελεστής αμέσως μετά την απόπειρα τηλεφώνησε στον εργοδότη και φίλο του ανιψιού, παρόλο που ο ίδιος είχε υποστηρίξει σε κατάθεσή του ότι είχε να δει και να επικοινωνήσει με τον 22χρονο σχεδόν 4 χρόνια.

Ένα μήνα αμέσως μετά την απόπειρα, το βράδυ της διπλής δολοφονίας, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας που είναι ο ανιψιός, είχε τηλεφωνήσει επίσης πρώτα στον κολλητό του φίλο και εργοδότη των 22χρονων. Ο ίδιος που υποστήριζε ότι επέζησε της ένοπλης επίθεσης επειδή «η σφαίρα δεν βρήκε στόχο», ανέφερε ότι κάλεσε τον φίλο του γιατί ήταν σε σοκ και διότι ο 33χρονο είναι «αδερφός».