Φοιτητικές εκλογές: Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει επεισόδια στη Σχολή Οικονομικών του ΕΚΠΑ

Η ΔΑΠ κάνει λόγο για «πρακτικές βίας και εκφοβισμού» που, όπως σημειώνει, «δεν έχουν θέση στα ελληνικά Πανεπιστήμια»
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Επεισόδια εις βάρος της καταγγέλλει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων από τη χθεσινές φοιτητικές εκλογές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης, ομάδα φοιτητών που, όπως υποστηρίζει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, πρόσκειται στην Πανσπουδαστική εισήλθε στον χώρο της καταμέτρησης ψήφων κατά τη διάρκεια των φοιτητικών εκλογών, προκαλώντας ένταση και διακοπή της διαδικασίας. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρουν ακόμη ότι σημειώθηκαν συμπλοκές και τραυματισμοί φοιτητών και στελεχών της παράταξης, με ορισμένους να διακομίζονται στο νοσοκομείο.

Η ΔΑΠ κάνει λόγο για «πρακτικές βίας και εκφοβισμού» που, όπως σημειώνει, «δεν έχουν θέση στα ελληνικά Πανεπιστήμια», υπογραμμίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της ομαλής διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών και της δημοκρατικής λειτουργίας των συλλόγων.

Παράλληλα, καλεί τις φοιτητικές δυνάμεις και τους πολίτες να καταδικάσουν κάθε μορφή πολιτικής βίας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

