Φονική έκρηξη στον Ασπροπυργο: Ελεύθεροι με όρους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο ενοικιαστής του βυτιοφόρου

Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του Ασπροπύργου τους αφέθηκαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βυτιοφόρου οχήματος, για τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή.

Οι δύο κατηγορούμενοι για την φωτιά στον Ασπρόπυργο αντιμετωπίζουν κατηγορίες κατά περίπτωση για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Για έκρηξη και εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, αλλά και της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας.

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Στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να δήλωσε συντετριμμένος και ζήτησε συγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων, υποστηρίζοντας ότι συναίνεσε στην παραμονή του οχήματος στο χώρο της επιχείρησης για την επισκευή, επειδή δεν υπήρχε το ανταλλακτικό αυθημερόν.

«Είμαι σοκαρισμένος. Την προηγούμενη ημέρα μου τηλεφώνησε ο οδηγός του βυτιοφόρου και μου ζήτησε να φέρει το όχημα για επισκευή. Το έφερε, όμως δεν είχα τα ανταλλακτικά και το αφήσαμε στο συνεργείο για να το δούμε το πρωί. Την επόμενη ημέρα ενώ ήμουν καθ’ οδόν προς το συνεργείο μου τηλεφώνησαν και μου είπαν για την έκρηξη. Έχω καταστραφεί, λυπάμαι πολύ για τα θύματα», φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος.

Όσο για τον δεύτερο κατηγορούμενο, τον ενοικιαστή του βυτιοφόρου, φέρεται να δήλωσε ότι είχε ενημερώσει και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και την εταιρεία προπανίου για το περιεχόμενο του βυτίου.

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«Ενημέρωσα για το προπάνιο, όμως ούτως η άλλως δεν έχω καμία ευθύνη. Η φωτιά οφείλεται σε διαρροή αλλού εύφλεκτου υλικού, σε άλλο σημείο του συνεργείου», φέρεται να ανέφερε μεταξύ άλλων.

Από τη φονική έκρηξη ένας εργαζόμενος βρήκε τραγικό θάνατο ενώ ακόμη δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ακόμη οκτώ άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.