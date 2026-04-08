Ελλάδα

Φονικό τροχαίο στη Χαλκίδα: Ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση της μηχανής της με αυτοκίνητο

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της
Το αυτοκίνητο από το τροχαίο / φωτο eviaonline

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί (8/4/2026) στην Χαλκίδα όταν ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο, αφού συγκρούστηκε η μηχανή της με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η γυναίκα, περίπου 80 ετών, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από το τροχαίο στη Γλύφα Χαλκίδας, του οποίου η αιτία δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, με την ηλικιωμενη να αφήνι την τελευταλια της πνοή το πρωί Μεγάλης Τετάρτης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online πρόκειται για μια 80χρονη γυναίκα που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η μηχανή της ηλικιωμένης
Η μηχανή της ηλικιωμένης

Στο σημείο της σύγκρουσης έφθασαν η αστυνομία και η πυροσβεστική.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo