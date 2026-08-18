Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο – Μεγάλη η κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά
Φωτιά στο Ρέθυμνο
Φωτογραφία / rethnea.gr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης (18.08.2026) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου εξαιτίας φωτιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά φωτιά ξέσπασε σε αποστακτήριο στην περιοχή του Πηγιανού Κάμπου «δίπλα στην περιοχή Σφακάκι» στο Ρέθυμνο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους και εγκαταστάσεις.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Το κτίριο του αποστακτηρίου έχει καεί ολοσχερώς και καταβάλλονται προσπάθειες οι φλόγες να μην επεκταθούν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
129
105
101
79
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βροχές και καταιγίδες στον καιρό μέχρι την Πέμπτη - Άνοδος της θερμοκρασίας από Παρασκευή
Σήμερα Τρίτη (18/8/2026) οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας, τα ορεινά της Κρήτης
καιρός
Newsit logo
Newsit logo