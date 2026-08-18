Φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο – Μεγάλη η κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης (18.08.2026) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου εξαιτίας φωτιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά φωτιά ξέσπασε σε αποστακτήριο στην περιοχή του Πηγιανού Κάμπου «δίπλα στην περιοχή Σφακάκι» στο Ρέθυμνο.

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Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους και εγκαταστάσεις.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό κτήριο, στην περιοχή Σφακάκι Ρεθύμνου Κρήτης. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026

Το κτίριο του αποστακτηρίου έχει καεί ολοσχερώς και καταβάλλονται προσπάθειες οι φλόγες να μην επεκταθούν.