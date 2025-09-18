Φωτιά σε Λασίθι και Ρέθυμνο: «Μάχη» με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους

Δύο πύρινα μέτωπα αντιμετωπίζει η Κρήτη την Πέμπτη 18.09.2025 με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν «μάχη» με τη φωτιά στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο.

Η πρώτη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή του Χανδρά της Σητείας στην Κρήτη, σε χορτολιβαδική έκταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και στο σημείο επιχειρούν οχήματα μαζί με ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Η πυρκαγιά καίει χορτολιβαδική έκταση και έχει ζητηθεί συνδρομή από ελικόπτερο.

Πυρκαγιά σε εξέλιξη βρίσκεται και στη Δρίμισκο στο Ρέθυμνο. Στο σημείο επιχειρούν δέκα οχήματα για να περιορίσουν τη φωτιά που καίει σε χορτολιβαδική έκταση.