Φωτιά στα Γρεβενά μεταξύ των οικισμών Πενταλόφου και Δοτσικού: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ωστόσο η πυκνότητα του δάσους και οι συνθήκες προκαλούν έντονη ανησυχία
Φωτό Αρχείου/ Πυροσβεστικό Αεροσκάφος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, περίπου στη 1 το μεσημέρι, στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Πενταλόφου και Δοτσικού του Δήμου Γρεβενών.

Η φωτιά στα Γρεβενά καίει σε δύσβατη δασική έκταση, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στο σημείο επιχειρούν ήδη 20 οχήματα με 20 πυροσβέστες, ενώ τη μάχη με τις φλόγες δίνουν και 5 τμήματα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), αποτελούμενα από 28 άτομα πεζοπόρο τμήμα, που προσπαθούν να προσεγγίσουν τα πιο δύσβατα σημεία του μετώπου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος τύπου Canadair, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την επέκταση της φωτιάς και να ανακόψουν την πορεία της.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της ταχείας εξάπλωσης της φωτιάς, κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων. Έχει ήδη δοθεί εντολή και αναμένονται στην περιοχή πρόσθετες πυροσβεστικές δυνάμεις από τις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ωστόσο η πυκνότητα του δάσους και οι συνθήκες προκαλούν έντονη ανησυχία.

