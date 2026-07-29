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Φωτιά στη Λέσβο στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου - Μήνυμα του 112
Ελλάδα

Φωτιά στη Λέσβο στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου – Μήνυμα του 112

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα - Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της12ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ελικόπτερα
Φωτιά στο Πλωμάρι
Φωτιά στο Πλωμάρι / aeolos.tv
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29.07.2026) στη Λέσβο, βρίσκεται σε εξέλιξη στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Λέσβο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα.

Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Λέσβου για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Σημειώνεται πως το νησί είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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