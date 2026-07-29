Φωτιά στη Λέσβο στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου – Μήνυμα του 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29.07.2026) στη Λέσβο, βρίσκεται σε εξέλιξη στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Λέσβο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα.

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Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Λέσβου για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Πλωμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Σημειώνεται πως το νησί είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.