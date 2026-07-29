Ελλάδα

Φωτιά στην Πάρο: Ο καπνός κάλυψε τις νότιες Κυκλάδες και έφτασε μέχρι την Κρήτη – Δείτε βίντεο

Σε βίντεο που δημοσίευσε το AtmoHub στο Facebook παρουσιάζεται η προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τη δασική πυρκαγιά με βάση δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού
Φωτιά στην Πάρο
Ο καπνός από τη φωτιά στην Πάρο έφτασε μέχρι την Κρήτη
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Μέχρι την Κρήτη έφτασε ο καπνός από τη μεγάλη δασική φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (28.7.26) στην Πάρο.

Η εικόνα της φωτιάς στην Πάρο είναι βελτιωμένη σήμερα Τετάρτη (29.7.26) καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο παρά μόνο διάσπαρτες εστίες σε δύσβατα σημεία, με τις ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που βρίσκονται στο νησί να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο αιγαίο.

Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, σύμφωνα με την προσομοίωση, το νέφος καπνού μεταφέρθηκε υπό την επίδραση των επικρατούντων ανέμων επηρεάζοντας περιοχές της Πάρου, των Κυκλάδων, καθώς και τμήματα της βόρειας Κρήτης.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το AtmoHub στο Facebook παρουσιάζεται η προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τη δασική πυρκαγιά, όπως υπολογίζεται από την πιλοτική υπηρεσία AtmoHub, με βάση δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Πάρου, Κωνσταντίνο Μπιζά, οι φλόγες κατέστρεψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στρέμματα γης, κάποιες αποθήκες και μία κτηνοτροφική μονάδα, απειλώντας ακόμα και κατοικημένες περιοχές

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