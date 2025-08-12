Ελλάδα

Φωτιά στη Ζάκυνθο στον Κοιλιωμένο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση – «Αν βρίσκεστε στον Αγαλά απομακρυνθείτε προς Κερί»

2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και 20 πυροσβέστες επιχειρούν στο μέτωπο
Φωτιά
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSSI / ΒΙΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Πάνω από 20 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να σβήσουν την φωτιά που ξέσπασε στη Ζάκυνθο, το πρωί της Τρίτης (12.08.2025).

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου με αποτέλεσμα να σημάνει αμέσως συναγερμός στην πυροσβεστική. Στο όμορφο νησί του Ιονίου πνέουν ισχυροί άνεμοι, καθιστώντας την κατάσβεση της φωτιάς, δύσκολη.

Λίγο μετά τις 08:00 το πρωί στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Αγαλάς.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κοιλιωμένος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγαλά απομακρυνθείτε προς Κερί. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Στον αγώνα «έπεσαν» και 2 αεροσκάφη με 1 ελικόπτερο.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π», αναφέρεται σε tweet της πυροσβεστικής.

Ελλάδα
Φωτιά στην Κεφαλονιά
