Φωτιές σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Φωκίδα και Βόνιτσα: Απανωτά μηνύματα 112 – Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς αναμένεται και σήμερα Τρίτη (12.8.2025) καθώς οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ισχυροί. Τα ξημερώματα ξέσπασε μεγάλη φωτιά στον Λαγκάδα της Κεφαλονιάς, ενώ πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε Ζάκυνθο, Φωκίδα και Βόνιτσα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κεφαλονιά επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν και αεροσκάφη της Πυροσβεστικής.

Σημειώνεται πως η φωτιά ξέσπασε στις 2 περίπου τα ξημερώματα, ενώ στις 4 τα ξημερώματα η φωτιά πήρε ανησυχητικές διαστάσεις με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός του 112.

Συγκεκριμένα, εστάλη μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Λαγκάδα.

Το μήνυμα ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς Μύρτος».

Δείτε live εικόνα από το σημείο:

Σύμφωνα με το inkefalonia.gr, διακοπές ρεύματος παρατηρούνται σε Λακήθρα, Ατσουπάδες, Μηνιές, Καραβάδος, Αγία Ευφημία, Σάμη, Σκάλα και σε περιοχές της Ερίσσου.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Κοιλιωμένος της Ζακύνθου, στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη με 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, ακόμα μια εστία φωτιάς καίει δάσος στο Δαφνό Φωκίδας, όπου 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο να επιχειρούν στην κατάσβεσή της.

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό 10 περιφέρειες

Σε Αττική, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, νησιά Ιονίου, ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρική Μακεδονία και βόρειο Αιγαίο ο κίνδυνος πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται για σήμερα Τρίτη πολύ υψηλός.

Σύμφωνα με το χάρτη που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία αύριο θα υπάρχει κατηγορία κινδύνου 4 για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου)

Φωτιά και στην περιοχή Παλιάμπελα Αιτωλοακαρνανίας

Την ίδια ώρα φωτιά συνεχίζει να καίει στην περιοχή Παλιάμπελα Αιτωλοακαρνανίας κοντά στην Βόνιτσα, ενώ το πρωί της Τρίτης εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής Βαρκό να απομακρυνθούν προς Παλιάμπελα.

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Βαρκό απομακρυνθείτε προς #Παλιάμπελα



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



Τουλάχιστον ένα σπίτι έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Τη Δευτέρα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία εκδηλώθηκαν 70 πυρκαγιές. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 4 εκδηλώθηκαν συνολικά 21 αγροτοδασικές φωτιές.