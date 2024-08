Φωτιά στην Αττική: Δορυφορική εικόνα Copernicus με το μέγεθος της καταστροφής – Στάχτη 85.000 στρέμματα

Νέα στοιχεία από την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την καταστροφική φωτιά στην Αττική. Η ομάδα χαρτογράφησης της υπηρεσίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πύρινα μέτωπα εκτείνονται στα 23 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη (13.08.2024) η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, τα ενεργά μέτωπα της φωτιάς που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες στη βορειοανατολική Αττική είναι 168.

Παράλληλα, όπως αποτυπώνει πάλι ο χάρτης, περισσότερα από 85.000 στρέμματα ή 8.500 εκτάρια έγιναν στάχτη από την πύρινη λαίλαπα.

Η καμένη έκταση αφορά σε δασικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή βλάστηση, αλλά και περιοχές εντός κατοικημένων περιοχών – όπως για παράδειγμα συνέβη στην Πεντέλη.

Σήμερα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, καθώς αναμένονται πολύ ισχυρές ριπές ανέμων.

