Φωτιά στην Αχαΐα: Η στιγμή που εθελοντές του «Ερυθρού Σταυρού» σώζουν οικογένειες με διασωστική λέμβο

Στην μάχη με τις φλόγες στην Αχαΐα «ρίχτηκαν» και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Πολίτες, πυροσβέστες και αστυνομικοί προσπαθούν να σώσουν τα πανέμορφα δάση, τις επιχειρήσεις και σπίτια από την φωτιά. Την ίδια στιγμή, αντιμέτωποι με τον πύρινο εφιάλτη ήρθαν και οι ίδιοι οι κάτοικοι.

Η φωτιά στην Αχαΐα ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης και συνεχίζει και καίει μέχρι και σήμερα (13.08.2025). Οι φλόγες στα Βραχναίικα έφτασαν μέχρι και την θάλασσα με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να εγκλωβιστούν. Η μόνη τους σωτηρία ήταν η θάλασσα και όπως αποδείχθηκε, και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού όπου έσπευσαν μέσω αυτής για να τους σώσουν.

Σε βίντεο που ανέβασε ο επίσημος λογαριασμός του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού φαίνεται η στιγμή που προσεγγίζουν παραλία στα Βραχναίικα για να σώσουν τις οικογένειες και τα κατοικία τους.

Οι πολίτες έχουν πέσει μέσα στο νερό και οι εθελοντές του τραβούν μέσα στην βάρκα τους. Το τοπίο θολό και σκοτεινό. Από πίσω τους το πύρινο μέτωπο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Στάχτη και αποκαΐδια παντού.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται και η ηρωική επιχείρηση των εθελοντών στο μέτωπο στην περιοχή Βουντένη. Οι εθελοντές πάλεψαν γενναία όλο το βράδυ ώστε αυτός ο εφιάλτης να τελειώσει.

«Συγκλονιστική είναι η προσφορά των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας. Εθελοντές Ναυαγοσώστες, με διασωστική λέμβο, απομάκρυναν οικογένειες και κατοικίδια από την περιοχή Βραχναίικα, όπου η πύρινη λαίλαπα έφτασε δίπλα στην θάλασσα.

Στην περιοχή Βουντένη έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες οι εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού όλη τη νύχτα Σας ευχαριστούμε από καρδιάς», αναφέρεται στην λεζάντα της ανάρτησης.