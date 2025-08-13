Φωτιά στην Αχαΐα: Τεράστιες καταστροφές από την πύρινη κόλαση – «Βροχή» τα μηνύματα εκκένωσης, στο νοσοκομείο τραυματίες

Εξαιρετικά δύσκολη ήταν η νύχτα στην Αχαΐα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη με τις δύο μεγάλες φωτιές, που μαίνονται στην Κάτω Αχαΐα και στα Συχαινά Πατρών, όπου εκδόθηκαν και απανωτά μηνύματα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από Συχαινά, Αρλόη, Ξερόλακα και Ανθούπολη.

Οι φωτιές παρουσίασαν λίγο καλύτερη εικόνα κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά έχουν απλωθεί σε μεγάλη έκταση και υπάρχουν πολύ μεγάλες εστίες παντού. Τα μέτωπα σε ΒΙΠΕ Πατρών και Κάτω Αχαΐα καίνε ανεξέλεγκτα.

Στην ΒΙΠΕ Πατρών μάλιστα οι φλόγες προσεγγίζουν απειλητικά τον αστικό ιστό.

Για την κατάσβεση επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από το πρωί επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν πάντως ισχυρές δυνάμεις: 140 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 41 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μετά τις 09:00 στάλθηκε μήνυμα εκκένωσης της περιοχής Μπάλας.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ενεργοποίηση



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Στις 08:30 στάλθηκε νέο μήνυμα από το 112 που ζητούσε την εκκένωση της περιοχής Βούντενη.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βούντενη Πατρών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

Στα Συχαινά της Πάτρας, κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια ενώ στις υπόλοιπες περιοχές έχουν καταστραφεί μεγάλες δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες και στάβλοι.

14 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Λόγω της ανεξέλεγκτης φωτιάς, βρίσκονται σε ετοιμότητα 11 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, έχουν διακομισθεί 14 περιστατικά.

1 άνθρωπος με ελαφρά εγκαύματα, 1 πυροσβέστες με συμπτώματα αδυναμίας, 1 με κινητικά προβλήματα και 6 με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο.3

3 ακόμη μεταφέρθηκαν σε Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία.

2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας, μετά από εντολή προληπτικής εκκένωσης του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Η φωτιά στην περιοχή των Συχαινών στην Πάτρα, οδήγησε στην εντολή εκκένωσης του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην οδό Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας, Φωκιώνα Ζαΐμη, οι φλόγες πλησίασαν την περιοχή και έτσι δόθηκε εντολή οι υπάλληλοι της Περιφέρειας να εγκαταλείψουν το κτίριο.

«Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες»

Ο δήμαρχος δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ανέφερε πως η εικόνα της φωτιάς φαίνεται βελτιωμένη, πως οι καταστροφές είναι τεράστιες αλλά και το ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για αναζωπυρώσεις.

«Μας προκαλεί ανησυχία η πιθανότητα να αυξηθεί η ένταση των ανέμων μέσα στην ημέρα, διότι μπορεί να προκληθούν αναζωπυρώσεις και η φωτιά να κατευθυνθεί σε περιοχές, όπου δεν έχουν πάει μέχρι τώρα οι φλόγες», είπε αρχικά.

«Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες», συνέχισε.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες

Μετά την εντολή για απαγόρευση κυκλοφορίας στις εθνικές οδούς λόγω της μεγάλης φωτιάς, η τροχαία αποφάσισε να αποκατασταθεί ξανά η κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα:

αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας μέχρι τον κόμβο της Εγλυκάδας, στην περιμετρική της Πάτρας.

Ακόμη, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας μέχρι την περιοχή Οβρυά, της Πάτρας.

Κλειστά και τα 2 ρεύματα κυκλοφορίας της «Ολυμπίας Οδού», μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας.

Διακοπή της κυκλοφορίας του Προαστιακού

Διεκόπη η κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Βραχνέικα – Καμίνια μέχρι νεοτέρας, με εντολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΟΣΕ λόγω της φωτιάς που καίει στην περιοχή και σε κοντινή απόσταση από τη σιδηροδρομική γραμμή.

Οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Επίσης, αναστέλλονται και τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών.