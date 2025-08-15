Φωτιά στην Αχαΐα: «Μέλπω» ονομάστηκε το πρόβατο που διασώθηκε με μηχανάκι και μεταφέρθηκε σε vegan φάρμα

Στάχτες, αποκαΐδια και αμέτρητα νεκρά ζώα, άφησε πίσω της η φωτιά που ξέσπασε τις προηγούμενες ημέρες στην Αχαΐα. Όλος ο κόσμος παρακολουθούσε με αγωνία τις φρικιαστικές εξελίξεις, τη στιγμή που πυροσβέστες και εθελοντές πάλευαν να σώσουν περιουσίες και ζώα όπου βρίσκονταν μέσα στην πύρινη λαίλαπα. Η φωτογραφία με τον άνδρα να κουβαλά πρόβατο πάνω στο μηχανάκι του για να το σώσει, συγκίνησε πολλούς και όχι άδικα.

Το συγκλονιστικό καρέ τράβηξε ο Θανάσης Σταυράκης για το AP. Ο νεαρός, ιδρωμένος, κρατά σφιχτά στην αγκαλιά του το πρόβατο ενώ οδηγεί το μηχανάκι του για να το απομακρύνει από την τεράστια φωτιά που κατέστρεψε την Αχαΐα. Πίσω του φαίνονται καπνοί… η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.

«Έλα κάντε λίγο άκρη, κάντε άκρη», ακούγεται να λέει ο εθελοντής στο βίντεο που ανέβασε το «The Independent».

Χάρη σε αυτόν τον άνδρα που με όση δύναμη του είχε απομείνει, έσωσε το πρόβατο από την τεράστια φωτιά, το ζωάκι πλέον ξεκινά μία νέα ζωή.

Το συγκεκριμένο πρόβατο είναι ένα από τα τρία που διασώθηκαν και πλέον βρίσκονται σε βίγκαν φάρμα.

Οι αρμόδιοι το ονόμασαν Μέλπω καθώς σε όλη τη διαδρομή έκανε «με».

Το δεύτερο πρόβατο που εμφανίζεται στο βίντεο, ονομάστηκε Χαλβάς και πλέον κάνει παρέα στη Μέλπω, σε ασφαλές μέρος.