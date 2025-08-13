Ελλάδα

Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά στην Πάτρα – 15 φωτογραφικά κλικ μέσα από τον πύρινο εφιάλτη

Μία κόλαση επί γης ζουν εδώ και δύο μέρες οι κάτοικοι στην Αχαΐα, με τη μεγάλη φωτιά να φτάνει πλέον δίπλα στην πόλη της Πάτρας.

Φλόγες παντού, μυρωδιά καπνού και απανωτά μηνύματα του 122 για εκκενώσεις περιοχών, είναι το σκηνικό τρόμου μέσα στο οποίο ζουν για δεύτερο 24ωρο οι άνθρωποι στην Πάτρα, λόγω της μεγάλης φωτιάς. 

Το απόγευμα της Τετάρτης (13/8/25) εκκενώθηκε το Καραναδάνειο νοσοκομείο και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο των ώρα που οι φλόγες κύκλωναν περιουσίες, με τους κατοίκους να προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται. 

Με κουβάδες στα χέρια, πυροσβεστήρες και ό,τι μέσο διαθέτει, ο κόσμος προσπαθεί να κρατήσει τις φλόγες μακριά, την ώρα που μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, δίνει την πιο δύσκολη με τη φωτιά και τον μανιασμένο αέρα. 

Δυστυχώς, οι ζημιές είναι τεράστιες…

Οι εικόνες καταστροφής και αγωνίας καταγράφονται μέσα από τον φωτογραφικό και συγκλονίζουν. 

Ένα δέντρο παραδομένο στη μανία της φωτιάς - Thanassis Stavrakis / AP
Πυροσβέστες και πολίτες προσπαθούν να εμποδίσουν τις φλόγες να περάσουν την περίφραξη - Thanassis Stavrakis / AP
Πυροσβεστήρες φορτωμένοι σε όχημα - EUROKINISSI
Κόσμος με κουβάδες με νερό στα πύρινα μέτωπα - EUROKINISSI
Απελπισία μπροστά στην καταστροφή - ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο ετοιμάζονται να παραδοθούν στις φλόγες - ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Στάχτες στο πέρασμα της φωτιάς - ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Απόγνωση βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν - ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Οι φλόγες μία ανάσα από περιουσίες - ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Άνιση μάχη με τη φωτιά - ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Η φωτιά μια ανάσα από το Καραμανδάνειο την ώρα που εκκενώνεται το νοσοκομείο Παίδων - ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Τα 550 αυτοκίνητα που έγιναν στάχτη στον υπαίθριο χώρο του Τελωνείου Πάτρας - ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Ένας άνδρας σώζει κατσίκες, στην περιοχή Βούντενη Αχαΐας - Thanassis Stavrakis / ΑP
Μία γυναίκα σώζει γάτα από τη μανία της φωτιάς - Thanassis Stavrakis / AP

Σε απόγνωση πολλοί κάτοικοι στέκονταν ανήμποροι μπροστά στις περιουσίες τους και τις έβλεπαν να γίνονται στάχτη. 

Η μανία της φωτιάς, τεράστια... 

Δυστυχώς για δεύτερη μέρα, ο κόσμος έβλεπε να πέφτει το σκοτάδι, να σταματούν τα εναέρια μέσα να πετούν και την φωτιά να καίει ακόμα με αμείωτη ένταση. 

Ο κόσμος ζει μια δεύτερη νύχτα αγωνίας στην Αχαΐα, με τα μηνύματα του 112 να εξακολουθούν να ηχούν για εκκενώσεις, το ένα μετά το άλλο. 

Ο Δήμος Πατρέων έχει ανοίξει τις αίθουσες στο Παμπελοποννησιακό στάδιο για να υποδέχονται πυρόπληκτους, ενώ το δύσκολο έργο της κατάσβεσης να συνεχίζεται...

