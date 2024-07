Φωτιά στην Εύβοια στην περιοχή Πετριές: Εκκενώνονται χωριά, ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (19.07.2024) στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην περιοχή Πετριές.

Η φωτιά στην Εύβοια εκδηλώθηκε ανάμεσα στο χωριό Πετριές και Κριέζα σε δασική έκταση κοντά σε σπίτια, σύμφωνα με το evima.gr.

Λόγω της μεγάλης επέκτασής της, έχουν ξεκινήσει ήδη να εκκενώνονται χωριά.

Πριν από λίγα λεπτά στάλθηκε μήνυμα του 112 που ζητούσε από τους κατοίκους στην Κριέζα και Κοσκινά να απομακρυνθούν προς Λέπουρα, Βέλος και Ζάρακες αντίστοιχα.

Αμέσως μετά στάλθηκε άλλο ένα μήνυμα, ενημερώνοντας τους κατοίκους στις Πετριές να απομακρυνθούν προς Αγίους Αποστόλους.

Νωρίτερα είχε σταλθεί άλλο ένα μήνυμα που ζητούσε από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number



📌 #Εuboea



🆘 Wildfire 🔥 in the area of #Petries #Aliveri



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/BSA1sFq2E0