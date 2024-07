Φωτιά στην Εύβοια στην περιοχή Πισσώνα: Ήχησε το 112, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (31.07.2024) νωρίς το μεσημέρι στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην περιοχή Πισσώνα.

Η φωτιά στην Εύβοια καίει περιοχή με καλαμιές, σύμφωνα με το evima.gr.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν πως η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και υπάρχει και έντονος καπνός.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Πριν από λίγα λεπτά ήχησε το πρώτο μήνυμα του 112 που ζητούσε από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation 112 – Emergency Number



📍#Evia



🆘 Forest fire 🔥 in the area of #Pissonas #Evia



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz @pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/i6EhrjxnsC