Φωτιά στην Εύβοια: Συνεχή μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών – Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Εκεννώνονται τέσσερις οικισμοί στον δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή του Πισσώνα το μεσημέρι της Τετάρτης (31.7.24).

Από το 112 εστάλη μήνυμα για την εκκένωση του χωριού Αφράτι προς Βασιλικό, ενώ εντολή εκκένωσης δόθηκε και για τρία ακόμα χωριά του δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

Πρόκειται για τα χωριά Καμάρι, Καλύβια και Άγιος Γεώργιος Αρμά.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καμάρι, Καλύβια και Άγιος Γεώργιο Αρμά απομακρυνθείτε προς Χαλκίδα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

⚠️ Activation 112 – Emergency number



📍#Evia



🔥 Wildfire in your area



🆘 If you are in the areas of #Kamari, #Kalyvia, and #Agios_Georgios #Arma #Evia, evacuate towards #Chalkida



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki… https://t.co/C0UXTqJypg