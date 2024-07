Φωτιά στην Εύβοια: Μήνυμα του 112 για εκκένωση από Αφράτι προς Βασιλικό

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους του χωριού Αφράτι στην Εύβοια, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Τετάρτης (31.07.24).

Οι κάτοικοι του χωριού Αφράτι στην Εύβοια καλούνται να απομακρυνθούν προς Βασιλικό, καθώς η φωτιά στον Πισσώνα πήρε κατεύθυνση προς τον οικισμό.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Αφράτι Ευβοίας απομακρυνθείτε προς Βασιλικό. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Εύβοια επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων, 40 οχήματα, 11 αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα.

